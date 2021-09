Spie : Contrat dans le nord-ouest de l'Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir été chargé par EWE Netz de réaliser une partie de la mise à niveau haut débit des villes d'Oldenburg et de Varel, un contrat qui prolonge une relation de travail vieille de plusieurs décennies entre le groupe français et EWE Netz.



Cette opération donnera un nouvel élan à la numérisation du nord-ouest de l'Allemagne et fera progresser le déploiement d'un réseau de fibre optique ultramoderne. Spie a lancé les travaux en juillet 2021 et devrait les achever d'ici un an.



À ces fins, le prestataire de services multi-techniques creuse plus de 25 kilomètres de tranchées pour le passage des câbles, pose environ 64 kilomètres de micro-conduites et prépare les points d'alimentation des bâtiments.



