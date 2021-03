Spie : Contrat avec Calor Gas en Grande-Bretagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie UK, filiale britannique de Spie, annonce la signature d'un contrat avec Calor Gas pour la maintenance à long terme des installations de la société à Port Clarence, ainsi que pour l'amélioration des systèmes de sécurité de la salle de remplissage.



Le fonctionnement en toute sécurité du site de remplissage de Port Clarence revêt une importance primordiale pour Calor Gas : ce site -qui fait partie des principales installations de remplissage de Calor- est un maillon clé des activités à l'échelle nationale du plus important fournisseur de GPL au Royaume-Uni, indique Spie.



SPIE UK a notamment été chargée de réaliser la conception et l'installation du câblage électrique et d'instrumentation pour le tableau de commande de la ventilation de récupération de GPL, ainsi que les instruments associés au sein de la salle annexe de récupération de GPL.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.