Spie : Boussard & Gavaudan Partners sous les 5% du capital

(CercleFinance.com) - Boussard & Gavaudan Partners Ltd a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 juin, par l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% du capital de Spie et détenir indirectement 4,96% du capital et 4,45% des droits de vote, après une cession d'actions sur le marché.



Il a précisé détenir 7.856.413 actions Spie provenant de 'contracts for differences' sans échéance prévue, portant sur autant d'actions du groupe de services multitechniques, réglés exclusivement en espèce.



