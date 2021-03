Spie : Baisse de 23% du résultat net ajusté 2020

(CercleFinance.com) - Spie publie au titre de 2020 un résultat net ajusté en baisse de 22,6% à 177 millions d'euros et un EBITA de 339 millions, soit une marge en recul de 0,9 point à 5,1% pour une production en repli de 4,7% à 6,64 milliards d'euros (-5% sur une base organique).



Un dividende de 0,44 euro par action sera proposé à l'AG le 12 mai, pour une mise en paiement le 27 mai. Spie a l'intention de verser un acompte sur dividende en septembre 2021, correspondant à 30% du dividende approuvé pour 2020, soit 0,13 euro par action.



Pour 2021, le groupe de services multi-techniques anticipe notamment un 'fort rebond de la production et de la marge d'EBITA, toutes deux attendues très proches des niveaux de 2019', ainsi qu'une poursuite de la réduction du ratio de levier financier.



