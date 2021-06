Spie : Acquisition de Wiegel Gebäudetechnik en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Wiegel Gebäudetechnik GmbH en Allemagne. Prévue pour fin juin 2021, la conclusion de l'acquisition ne dépend plus que de l'approbation des autorités de la concurrence.



Fondée en 1897, la société est basée à Kulmbach, au nord de la Bavière, et présente sur trois autres sites à Halle, Stuttgart et Munich. Wiegel emploie près de 250 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2020.



Cette opération permet à Spie d'élargir son offre de services en Allemagne à des compétences en génie mécanique, notamment en chauffage, ventilation et climatisation, gestion de l'énergie, génie sanitaire et systèmes de mesure, contrôle et régulation.



