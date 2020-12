Spie : Acquisition de Planen & Bauen en Allemagne

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé l'acquisition de Planen & Bauen en Allemagne. Créée en 1997 et située dans la région de Francfort, Planen & Bauen fournit des services d'ingénierie avec une forte expertise dans le domaine des data centers.



Son offre de services couvre la conception, la planification ainsi que la supervision de projets liés aux data centers et aux bâtiments à usages spécifiques. Planen & Bauen a généré une production d'environ 10 millions d'euros en 2019.



Markus Holzke, directeur général de Spie Deutschland & Zentraleuropa, a annoncé : ' Les data centers représentent un marché en pleine croissance et d'une importance stratégique pour nous. '



