Spie : Accord pour l'acquisition du groupe DÜRR

(CercleFinance.com) - Spie annonce ce soir la signature d'un accord pour l'acquisition du Groupe DÜRR, ce qui permettra à Spie d'occuper une position de leader sur le marché de l'ingénierie des tunnels et de la gestion du trafic en Autriche et en Allemagne.



Le Groupe DÜRR est en effet leader du marché en Autriche et un acteur majeur en Allemagne dans le domaine de l'installation, de l'automatisme et de l'entretien des systèmes de tunnels routiers, indique Spie.



Fondée en 1977 à Weinstadt, près de Stuttgart, Groupe DÜRR a généré une production totale d'environ 60 millions d'euros en 2020.



