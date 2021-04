Spie : Accord pour l'acquisition de WirliebenKabel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SPIE annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de WirliebenKabel, spécialiste des infrastructures numériques de haut débit en Allemagne.



' Avec WirliebenKabel, nous sommes bien positionnés pour saisir le potentiel considérable que représente l'expansion du haut débit et profiter de la demande croissante pour le modèle des entrepreneurs généraux qui se chargent également de la phase de planification', estime Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.



Prévue pour fin mai 2021, la signature de la transaction ne dépend plus que de l'approbation des autorités de la concurrence, assure SPIE.





