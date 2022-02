Spie : L'arrivée d'un fonds de Bpifrance au capital de Spie soutient le cours

(BFM Bourse) - Après un début d'année difficile, le titre de la "Société Parisienne pour l’Industrie Electrique" progresse à l'annonce d'une prise de participation de 5% par le fonds Lac1, géré par Bpifrance.

Davantage sanctionné que la moyenne du marché depuis le début de l'année (près de 10% de repli, alors que l'un dans l'autre le repli du CAC 40 n'est que de 2%), le cours de Spie retrouve quelques couleurs mardi à l'annonce d'une prise de participation de Bpifrance, gagnant 1,17% à 20,74 euros vers 11h40. Via le fonds Lac1, la banque publique d'investissement détient désormais 5% du tour de table du prestataire de services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Soit un bloc significatif à l'échelle de Spie, dont le capital est extrêmement ouvert avec un flottant de plus de 86% (compte tenu du désengagement graduel de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec).

L'entrée au capital de Spie correspond au quatrième investissement du fonds Lac1 -que Bpifrance gère pour le compte d’investisseurs français et internationaux- depuis sa création fin 2020. "L’investissement dans Spie, dont les activités sont au cœur de la transition énergétique et de la transformation numérique des entreprises et collectivités publiques, s’inscrit pleinement dans la stratégie du fonds, consistant à investir à long terme dans des multinationales françaises cotées présentant un fort potentiel de création de valeur et attentives aux enjeux sociétaux", mentionne Bpifrance dans un communiqué. Le fonds présentera la nomination d'un administrateur lors de l'assemblée générale du 11 mai.

L'héritière de la "Société Parisienne pour l’Industrie des Chemins de Fer et des Tramways Electriques" de 1900 (raccourcie en Société Parisienne pour l’Industrie Electrique après la deuxième guerre mondiale, d'où son nom actuel) avait été introduite en Bourse en 2015 par ses actionnaires de l'époque, les fonds Clayton, Dubilier & Rice, AXA Private Equity et la Caisse de Dépôt et Placement du Québec. Les fonds étaient sortis à cette occasion tandis que la CDPQ a longtemps conservé un bloc significatif, se renforçant même en 2018, avant d'alléger sa participation jusqu'à moins de 5% l'année dernière.

Actionnaire stable et de long terme

De ce fait, le fonds de Bpifrance devient le deuxième actionnaire de Spie, juste derrière Peugeot Invest (ex-FFP, entré en 2017) qui pointe aujourd'hui à 5,3% du capital, sans compter les salariés et managers qui détiennent collectivement 8,3%.

"Nous nous félicitons de cette entrée au capital du fonds Lac1 en tant qu’actionnaire stable et de long terme. L’implication de Bpifrance dans la gouvernance de SPIE sera un atout important pour la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et de création de valeur, et nous bénéficierons pleinement des multiples compétences de ses équipes", a déclaré le PDG Gauthier Louette (lequel détient à titre individuel un peu plus de 1,5%).

Bpipfrance considère que l’activité de Spie est "portée par des tendances structurelles dynamiques : la digitalisation de l’économie, l’efficacité énergétique, la décarbonation (rénovation énergétique des bâtiments notamment), le développement des énergies renouvelables, le déploiement de solutions de e-mobilité ou encore la poursuite du déploiement des réseaux de fibre optique ou 5G".

Dans une optique de création de valeur, le fonds Lac1 souhaite "s’impliquer sur le long terme aux côtés de Spie pour notamment favoriser la croissance durable du groupe et supporter [soutenir, NDLR] pleinement la stratégie de consolidation qu’il a initiée", au travers d'une politique d’acquisitions ciblées, à l'image encore récemment du rachat de Worksphere, qui hisse Spie au premier rang des services multi-techniques aux Pays-Bas avec un chiffre d’affaires supérieur à 1,2 milliards d’euros dans ce pays. Bpifrance a en outre "été convaincu par la qualité de la société et de son management, ainsi que par son engagement fort en matière de développement durable, dans l’ensemble de ses activités".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse