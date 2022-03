Spie : Endettement au plus bas et carnet de commandes au plus haut pour Spie

(BFM Bourse) - Tombée récemment à un plancher d'un an, l'action du prestataire de services multi-techniques rebondit vendredi alors que Spie a fait état de résultats de premier ordre pour l'exercice écoulé. Avec un levier d'endettement particulièrement bas, le groupe compte accélérer les acquisitions tout en maintenant une solide croissance organique cette année.

L'action Spie n'a pas échappé à la baisse des marchés depuis le début de l'année, perdant jusqu'à 25% par rapport à son niveau de début d'année malgré une tentative de rebond au cours de la première quinzaine de février sur fond d'entrée de Bpifrance au capital. La publication des résultats de l'exercice écoulé vient cependant démontrer "une nouvelle fois la force [du] modèle" de l'entreprise, et incite les opérateurs à revenir sur le titre. Vers 11h10, Spie regagne 7,18% à 20,74 euros, à près de 3,4 milliards d'euros de capitalisation.

L'an dernier la production consolidée du groupe, qui offre à plus de 25.000 clients des prestations techniques dans les domaines de l’énergie et des communications notamment, a augmenté de 4,9% à 6,971 milliards d'euros, malgré des retards liés aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement en fin d'année. A périmètre et taux de changes constants, la progression organique s'est inscrite à +3,2%. L'activité retrouve ainsi son niveau de 2019, tandis que l'Ebita a grimpé de 25,7% à 426,7 millions d'euros, impliquant une marge de 6,1% nettement supérieure à celle de 2020 (5,1%) mais même à celle d'avant la pandémie (6% en 2019). Une progression "reflétant notre engagement en faveur d’une stricte discipline opérationnelle et financière", a souligné le PDG Gauthier Louette.

Le résultat net ajusté s'est élevé à 243,1 millions d’euros (+38% sur un an), tandis que le résultat net part du groupe est ressorti à 169,1 millions d’euros, plus que triplé sur un an.

Une fois encore, la génération de trésorerie a été très robuste, avec un free cash-flow de 268 millions d’euros malgré le remboursement des reports de cotisations sociales et d’impôts de 2020, ce qui a permis de réduire la dette nette (hors IFRS 16) à 874,4 millions d'euros. Le levier financier (ratio divisant la dette nette par l'Ebitda) descend ainsi à un plus bas historique de 1,8, le tout en tenant compte des huit acquisitions ciblées représentant une production annualisée acquise de 277 millions d’euros.

L'entreprise proposera à ses actionnaires -dont en premier lieu ses salariés puisque, collectivement, les employés détiennent désormais 6,7% du capital après le succès de la nouvelle offre d'actionnariat salarié (une forte décote de 30% leur était consentie pour souscrire)- un dividende de 60 centimes par action, en augmentation de 36% par rapport à 2020. Après l'acompte perçu en septembre, un solde de 47 centimes sera détaché le 20 mai prochain.

En parallèle de sa performance financière, "tout au long de l’année 2021 nous avons continué de porter une attention particulière au développement durable. En particulier, la part de notre production alignée sur la taxonomie européenne pour les activités durables a augmenté, atteignant 42%. Plus largement, 65% de notre production apportent une contribution positive à l’atténuation du changement climatique", a souligné Gauthier Louette. Le dirigeant a ajouté que l'impératif de transition énergétique et de transformation numérique en Europe se traduisait par une demande croissante pour ses services, amplifiée par les plans de relance européens.

"Outre un carnet de commandes record en ce début d’année, SPIE dispose de tous les fondamentaux requis pour réaliser de solides performances et poursuivre la création de valeur pour toutes ses parties prenantes en 2022", a assuré le dirigeant. Tout en suivant "de très près" l’impact potentiel de la crise ukrainienne sur ses clients, bien que le groupe ne soit exposé directement ni à la Russie ni à l'Ukraine, Spie envisage pour 2022 une croissance organique qu'au moins 3% et une accélération des acquisitions pour une production annualisée acquise de l'ordre de 250 millions d'euros (sans compter celle de Worksphere, finalisée fin janvier, qui fait de l'entreprise le leader de son marché aux Pays-Bas). La progression de la marge d'Ebita devrait se poursuivre, sans objectif chiffré, tandis que le levier financier devrait rester "globalement stable" même avec les acquisitions.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse