Spartoo : Avec son entrée au capital de Saaj, Spartoo met un pied dans le vêtement éco-responsable

(BFM Bourse) - Le spécialiste français de la vente d'articles de mode en ligne annonce mardi la prise de participation minoritaire au capital de la marque française responsable Saaj. Cette opération relance légèrement l’intérêt du public sur un titre dont le cours a été divisé par plus de 4 depuis son introduction en Bourse en juillet 2021.

Le spécialiste de la vente d’articles de mode en ligne en Europe Spartoo annonce mardi avoir signé une offre ferme pour une prise de participation minoritaire au capital de la marque française responsable Saaj. Spartoo va ainsi apporter son expertise pour accompagner la croissance de cette marque digital native (née en ligne). Fondée en 2016 par le couple Maelys N’Goh Dad et Jérémy Kéchichian, Saaj se distingue par des créations originales entièrement dessinées et conçues à Paris, au sein de l’atelier de l'entreprise. La marque revendique un mode de production responsable avant-gardiste.

Selon les derniers comptes publiés par la société Lysera SAS, qui détient la marque, l'entreprise enregistrait un résultat net de 859.000 euros en 2021, en croissance de 111% par rapport à 2020 et même de pratiquement 400% sur deux ans.

Avec cette prise de participation minoritaire dont le montant n'a pas été communiqué, la société Spartoo élargit son offre de chaussures, vêtements, sacs et accessoires. Elle intervient un mois après la signature d'un contrat d'exclusivité avec la marque de chaussures canadienne Aldo, dont il va devenir le "master franchisé" en France. Fondée en 2006, Spartoo revendique l'un des plus larges choix d’articles de mode dans plus de 30 pays en Europe avec 10.000 marques et plus de 1,2 million de références à son actif.

Un cours divisé par plus de 4 depuis l'IPO

Cette opération est bien accueillie par le marché avec un titre en hausse de 2% à 1,49 euro vers 15h30 mais accuse encore une chute de 77% depuis son introduction en Bourse début juillet 2021 à un prix de 6,53 euros. L'action du chausseur en ligne est délaissée à l'image des autres sociétés cotées en Bourse dont l'activité dépend fortement de la consommation des ménages. La hausse des prix commence en effet à peser sur la consommation des ménages et les résultats des enseignes concernées. Mi-juin, les actions Boohoo et Asos ont chuté à la Bourse de Londres après la publication par ces deux distributeurs en ligne de vêtements de résultats en baisse et de prévisions mitigées, en pleine crise du pouvoir d'achat au Royaume-Uni. Et Spartoo ne sera vraisemblablement pas épargné par cette tendance.

En marge de la publication de ses comptes 2021, la direction avait confirmé ses objectifs annoncés lors de l'introduction en Bourse en juillet 2021. Spartoo table toujours sur une croissance annuelle supérieure à 10% au cours des prochaines années et une marge d’excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 7%. Sauf si les pressions inflationnistes viennent ébranler l'optimisme des fondateurs de Spartoo...

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse