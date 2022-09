Somfy : Les ménages ne se ruent plus sur les stores et les appareils connectés pour la maison de Somfy

(BFM Bourse) - Sans surprise, Somfy affiche des résultats en recul sur le premier semestre, impactés par un ralentissement de la croissance du groupe dans un contexte macroéconomique et géopolitique compliqué sur le deuxième trimestre. Fin juillet, le groupe savoyard avait d'ores déjà prévenu le marché de cette dégradation de ses indicateurs financiers, malgré un contexte de marché qui reste structurellement "porteur" pour Somfy.

Somfy avait quelque peu mis le marché au parfum. Le groupe savoyard avait annoncé fin juillet un ralentissement de sa croissance au premier semestre, le conduisant à tabler sur un recul de sa marge opérationnelle sur la période par rapport à celle, "exceptionnellement élevée", du premier semestre 2021. Le spécialiste de la maison connectée et des stores avait alors justifié ces perspectives dégradées par le "ralentissement de l'activité au deuxième trimestre, de la persistance de surcoûts sur certains approvisionnements et du maintien des projets stratégiques structurants".

Une marge opérationnelle bien en baisse

Ces craintes se sont matérialisées puisque le spécialiste de la maison connectée a fait part mercredi après Bourse d'un résultat opérationnel courant en repli sur le semestre. Il est ressorti en recul de 7,4% à 198 millions d’euros, en raison du ralentissement marqué de l’activité sur le deuxième trimestre et d’autre part par le surcoût de certains approvisionnements. Somfy explique en outre avoir maintenu des "projets structurants" destinés à poursuivre sa transformation de son modèle économique (digitalisation, redesign des produits, ...).

La marge correspondante ressort ainsi à 23,4%, inférieure à celle de 2021 qui s’était établie à un niveau record (26,6%), mais Somfy rappelle qu'elle reste largement supérieure à celles des périodes pré‐Covid (de l’ordre de 18% en semestriel). Ainsi, le résultat net de l’ensemble consolidé s’établit à 162 millions d’euros, en recul de 11,9% par rapport à l’an dernier sur la période correspondante.

En réaction à cette publication et ces perspectives dégradées, le titre Somfy plonge de 11,3% à 95,30 euros vers 10h45, ce qui porte à plus de 45% son repli depuis le début de l'année. Le titre évolue désormais sur ses plus bas d'août 2020.

Déjà publié fin juillet, le chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année est ressorti à 846 millions d'euros, en hausse de 5,1% en termes réels et de 4,3% à données comparables par rapport au 1er semestre 2021. "La progression de l’activité sur le semestre témoigne de la solidité des fondamentaux du marché, porté par la conscience des enjeux énergétiques et les évolutions sociétales plaçant la maison comme valeur refuge", avait alors expliqué Somfy dans son communiqué.

Somfy anticipe une contraction de la demande à court terme

Sur le front des perspectives, le spécialiste de la maison connectée mentionne une contraction de son activité estivale "par rapport à l'an passé", et ce "dans la lignée du deuxième trimestre".

"En dépit de tendances de marché structurellement porteuses et dans un environnement macroéconomique et géopolitique incertain et inflationniste, les arbitrages de consommation des ménages risquent de continuer à entraîner une contraction de la demande à court terme" indique Somfy.

Dans ce contexte dégradé, le groupe ne livre aucune perspective chiffrée pour l'exercice en cours. Il explique toutefois poursuivre ses "efforts pour renforcer la résilience de sa chaîne d’approvisionnement" et maintenir ses "investissements stratégiques afin de conserver la satisfaction de ses clients".

Somfy ajoute que le groupe italien Teleco Automation, spécialiste des systèmes d’automatisation, de contrôle et d’éclairage pour les équipements intérieurs et extérieurs de l’habitat- dont l'acquisition est effective depuis début juillet - sera intégré dans les comptes de Somfy à compter du second semestre.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse