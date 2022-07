Somfy : L'activité du spécialiste de la maison connectée se grippe au S1, la marge opérationnelle courante attendue en recul

(BFM Bourse) - Malgré un contexte de marché qui reste structurellement "porteur", Somfy a vu sa croissance ralentir sur le premier semestre, notamment en raison d’une conjoncture économique et géopolitique dégradée sur le deuxième trimestre. Sur la base de ses premières estimations, la marge opérationnelle courante du groupe savoyard devrait ainsi ressortir en recul par rapport à celle, "exceptionnellement élevée", du premier semestre 2021.

La machine Somfy se grippe. Le groupe savoyard habitué à ce que son activité se déroule sans accroc, a vu sa croissance ralentir sur le 1er semestre 2022, notamment "en raison d'une conjoncture économique et géopolitique dégradée", explique le groupe dans son communiqué.

Sur les six premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires est ainsi ressorti à 846 millions d'euros, en hausse de 5,1% en termes réels et de 4,3% à données comparables par rapport au 1er semestre 2021. "La progression de l’activité sur le semestre témoigne de la solidité des fondamentaux du marché, porté par la conscience des enjeux énergétiques et les évolutions sociétales plaçant la maison comme valeur refuge", explique Somfy dans son communiqué.

Dans le détail, les revenus du groupe se sont inscrits à 412 millions d'euros au 1er trimestre, en hausse de 9,7% (+9,2% à données comparables). L'activité du groupe a en revanche ralenti sur le deuxième trimestre à 434 millions d'euros, en hausse de 1,2% en termes réels (-0,1% à données comparables) par rapport au 2e trimestre de l'exercice précédent. Cette baisse de régime concerne principalement le continent européen "dans un contexte de baisse de la demande liée notamment aux conséquences de la guerre en Ukraine et d’une inflation élevée".

Le groupe souligne également que sa performance semestrielle est à mettre au regard d'une croissance particulièrement forte sur les 6 premiers mois de 2021. Somfy avait en effet dévoilé une progression record (+40,8% en organique) de ses ventes au premier semestre 2021, portée par une croissance soutenue en mars et avril 2021 (respectivement +57,8% et +141,5% à données comparables).

Une marge opérationnelle attendue en baisse

Sur la base des premières estimations de Somfy, la marge opérationnelle courante devrait ressortir en recul par rapport à celle, exceptionnellement élevée, du 1er semestre 2021, compte tenu notamment du "ralentissement de l'activité au deuxième trimestre, de la persistance de surcoûts sur certains approvisionnements et du maintien des projets stratégiques structurants".

Somfy rappelle que l'acquisition de 75% du capital du groupe italien Teleco Automation, spécialiste des systèmes d’automatisation, de contrôle et d’éclairage pour les équipements intérieurs et extérieurs de l’habitat est devenue effective le 4 juillet 2022 à la suite de la levée des conditions suspensives.

En réaction à cette publication et ces perspectives dégradées, le titre Somfy plonge de 14% à 117,40 euros vers 10h30, ce qui porte à plus de 23% son repli depuis le début de l'année.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse