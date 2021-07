Somfy : Le spécialiste de la maison connectée poursuit son impressionnante trajectoire

(BFM Bourse) - Somfy a profité d'un effet de base favorable et d'un marché "particulièrement porteur" pour dévoiler une progression record (+40,8% en organique) de ses ventes au premier semestre 2021, et ce malgré une tension persistante sur le marché des composants électroniques et des matières premières.

Le groupe savoyard qui revendique un statut de "leader mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment" impressionne de nouveau le marché ce mercredi avec un point d'activité semestriel record. Après être parvenu à enregistrer une croissance organique de ses ventes de 6,1% en 2020 (quand il tablait sur une variation comprise "entre -3% et 0%" à l'issue de son premier semestre), Somfy a très nettement accéléré sur les six premiers mois de l'année 2021.

Son chiffre d'affaires s'inscrit à 805 millions d'euros sur la période, en hausse de 40,8% à données comparables par rapport à l’an passé sur la même période - et de 30,9% par rapport au premier semestre 2019, précise le groupe. "Cette progression record témoigne d’une croissance soutenue en mars et avril (respectivement +57,8% et +141,5% à données comparables), mois de confinement dans de nombreux marchés du groupe lors de l'exercice précédent, et d’un marché très porteur avec le report des dépenses des ménages et la place renforcée de la maison comme valeur refuge" explique Somfy.

Dans le détail, toutes les zones géographiques bouclent le semestre sur une croissance de leurs ventes supérieure à 10%, à données comparables, et "des performances exceptionnelles ont notamment été atteintes en Afrique et Moyen-Orient, Amérique du Nord, Amérique Latine et Europe du Sud avec des croissances supérieures à 50%".

Somfy précise par ailleurs que le chiffre d’affaires de Dooya, filiale chinoise consolidée par mise en équivalence (le groupe français détient 70% du capital du leader chinois des moteurs tubulaires -notamment utilisés pour les rideaux et volets roulants- depuis 2010 et dispose en outre d’une option d’achat sur les 30% restants exerçable à partir de 2035), est ressorti à 117,7 millions d’euros sur le semestre, en hausse de 44% à données comparables.

En réaction à cette publication, le titre Somfy décolle de 9,8% à 157 euros vers 11h35, et dépasse ainsi son précédent pic historique atteint le 21 janvier dernier à 156,6 euros en séance. Le champion français de la domotique, dont le titre n'est même pas coté au sein du SBF 120 voit ainsi sa valorisation grimper à 5,8 milliard d'euros (soit 30% de plus qu'Atos, lequel est toujours pensionnaire du CAC 40).

Et "malgré l'excellent parcours du titre depuis de nombreuses années, et encore plus particulièrement depuis le début de la crise Covid, nous estimons qu'il affiche une décote supplémentaire de 10% par rapport à sa valeur intrinsèque" avancent les experts de Clartan Associés, qui détiennent le titre dans certains fonds de la société de gestion.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse