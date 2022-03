Solvay : Projet de scission en deux sociétés cotées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce un projet de scission du groupe en une 'SpecialtyCo', leader de la spécialité pure play avec un potentiel de croissance accéléré, et une 'EssentialCo', leader des produits chimiques essentiels avec une génération de trésorerie résiliente.



Dans le cadre de ce plan, les actionnaires de Solvay conserveraient leurs actions actuelles. Les activités spécialisées seraient cédées à SpecialtyCo et les actionnaires de Solvay recevraient des actions SpecialtyCo au prorata de leur participation dans Solvay.



Les actions de chaque société devraient être cotées à Bruxelles et à Paris. La transaction est soumise aux conditions générales du marché et aux conditions de clôture habituelles, et devrait être finalisée au second semestre 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.