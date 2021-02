Solvay : Annonce le lancement de TECHSYN pour des pneus

(CercleFinance.com) - Solvay, Bridgestone et ARLANXEO ont annoncé le lancement de TECHSYN, une nouvelle plateforme technologique de pneus permettant d'offrir ' une résistance et des performances environnementales inégalées '.



TECHSYN combine un caoutchouc synthétique chimiquement optimisé avec de la silice sur mesure pour créer des pneus avec une efficacité d'usure jusqu'à 30% supérieure et une résistance au roulement réduite jusqu'à 6%.



' TECHSYN réduit ainsi la consommation globale de carburant et les émissions de CO2, augmente le kilométrage de la bande de roulement pour prolonger la durée de vie du pneu et réduire la consommation de matières premières à long terme ' indique le groupe.



