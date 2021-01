Solutions 30 se : Muddy Waters porte de nouvelles accusations contre Solutions 30, l'action dévisse

(BFM Bourse) - En attendant les conclusions de l'audit indépendant mandaté par le groupe, Solutions 30 dit poursuivre l'exécution de sa stratégie sans avoir eu à déplorer d’impact sur son activité après la campagne de déstabilisation dont il estime être l'objet. Mais les nouvelles accusations de Muddy Waters pèsent sur le cours lundi matin.

Alors que le cours de Solutions 30 avait repris un très bon départ en 2021 (+28,8% à la clôture de vendredi dernier), le titre essuie lundi matin une nouvelle bourrasque, perdant 18,89% à 10,99 euros vers 10h30, après une nouvelle lettre ouverte adressée par le fonds Muddy Waters au siège luxembourgeois du groupe, à l'attention du PDG Gianbeppi Fortis.

Dans ce document, Muddy Waters déclare maintenir une position de vente à découvert sur Solutions 30 (un pari gagnant en cas de baisse du titre) et considère appropriées les allégations de fraude et de blanchiment d'argent exposées en décembre dans un rapport anonyme. Les auteurs de ce rapport ne se sont toujours pas fait connaître à ce stade, Muddy Waters assurant ne pas en être à l'origine tout en souscrivant globalement à ses conclusions.

Tout d'abord, le fonds déplore la réponse apportée par Solutions 30 qui a consisté à engager Deloitte, mais pas pour examiner ses comptes. La firme a lancé un audit indépendant dirigé par Deloitte, mais la partie comptabilité a été confiée à un petit cabinet (Didier Kling Expertises et Conseil). Muddy Waters y voit une façon de se servir du nom du cabinet d'audit, alors que la partie sensible est confiée à une équipe aux moyens réduits.

Des déclarations comptables contradictoires selon Muddy Waters

Le fonds new-yorkais renouvelle ses accusations à l'encontre du groupe. Parmi les principaux éléments nouveaux qu'il soulève, Muddy Waters relève qu'au moins une des fameuses sociétés écrans, Balkan Shared Services (BSS), a été acquise par le groupe pour un montant bien moindre que la somme de ses actifs. D'après la réponse détaillée publiée le 10 décembre par Solutions 30 en réponse au rapport anonyme, c'est sur les conseils de son équipe sur place en Roumanie afin de simplifier les procédures administratives que le groupe a acquis une société dormante "Luxury Appearel Balicans Srl", pour un montant équivalent à ses capitaux propres, augmenté d'une petite commission. Or, Muddy Waters affirme que cette société, renommée Balkan Shared Services, détenait pour 188.000 euros d'actifs, et y voit un potentiel risque de blanchiment d'argent. Muddy Waters réitère des soupçons similaires au sujet des transactions entre S30 Italia, Business Solutions Italia Srl (BSI) et Business Remote Solutions Italia Srl (BRSI).

Muddy Waters affirme en outre que les déclarations de l'entreprise sur sa croissance organique, sur le montant de sa trésorerie et la structure de sa dette sont contradictoires. Notamment, en 2017 le montant indiqué pour la trésorerie de Solutions 30 SE (la holding de tête) était supérieur à celui du groupe consolidé, soit 35,7 millions d'euros pour les comptes sociaux et 26,7 millions pour les comptes consolidés, selon le fonds, tandis que les montants 2018 et 2019 ne semblent pas non plus coïncider.

En réponse à cette nouvelle charge de Muddy Waters, Solutions 30 rappelle que se poursuit l'audit indépendant. "Deloitte qui dirige cette mission et s’appuie sur Didier Kling Expertises et Conseil pour la partie comptabilité, audite l’ensemble des allégations soulevées et mène toutes les investigations nécessaires", précise la firme. Les conclusions seront communiquées à la fin des travaux.

Entre temps, "le groupe exécute sa stratégie et n’a pas constaté d’impact sur son activité". Solutions 30 publiera son chiffre d’affaires 2020 mardi 26, après Bourse.

Lundi en fin de matinée, l'action flanchait de 17,34% à 11,20 euros face à cette nouvelle passe d'arme entre la direction de Solutions 30 et le vendeur à découvert.

