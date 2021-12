Solutions 30 se : Le responsable du plan de transformation de Solutions 30 quitte le groupe après neuf mois

(BFM Bourse) - Solutions 30 a annoncé lundi matin le départ de son Chief Transformation Officer Robert Ziegler, nommé en avril pour accélérer la mise en place des actions de renforcement des processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôles, ainsi que préconisé par Deloitte et Didier Kling.

Dans un marché à nouveau en proie au doute lundi, l'action Solutions 30 décrochait deux fois plus vite que la moyenne (-5,98% à 6,755 euros vers 10h20) après avoir fait part du prochain départ de Robert Ziegler, arrivé au sein de l'entreprise le 1er avril 2021 en tant que membre de directoire chargé de la transformation du groupe ("Chief Transformation Officer"), et également directeur général de la filiale allemande du groupe.

"J’ai été très heureux d’accompagner Solutions 30 dans le lancement du plan de structuration de ses processus de gouvernance, de gestion des risques et de compliance. Je remercie les équipes, en particulier les membres du Directoire, pour leur soutien et leur engagement dans la transformation du Groupe. Solutions 30 dispose de tous les atouts pour poursuivre sa trajectoire de croissance, sur la base de modes opératoires déjà largement renforcés. Pour ma part, j’ai choisi de saisir une opportunité de carrière rare sur un secteur que je connais bien, le transport", a expliqué ce dirigeant de culture franco-allemande, passé notamment par le conseil (A.T. Kearney) puis par les sociétés de transport DHL et Waberer. Il quittera ses fonctions le 31 décembre.

Sa nomination était intervenue à la suite du rapport d'audit commandité par le groupe face aux accusations de fraude. Les travaux des cabinet Deloitte et Didier Kling Expertise & Conseil n'avaient relevé aucune trace de manipulation comptable ou de lien avec des organisations mafieuses, mais ils avaient cependant souligné "la complexité relative de certaines opérations et le recours à des tiers, appelant à un meilleur contrôle et plus de lisibilité". Pour ne plus prêter le flanc aux critiques, le groupe avait alors annoncé renforcer les processus de gouvernance et les contrôles, notamment via la nomination d'un membre dédié à cela au sein du directoire.

Tout en saluant "l’engagement et l’action structurante de Robert Ziegler dans le projet de renforcement de l’organisation et dans la conduite de l’activité allemande du Groupe", Solutions 30 a indiqué que la poursuite du plan de transformation serait confiée à la directrice juridique, Katarzyna Kuszewska, "déjà très impliquée dans le pilotage opérationnel du projet".

C'est par ailleurs Jörg Michael Faltermeier qui est nommé CEO de l’activité en Allemagne. De nationalité allemande, il avait rejoint le groupe en août en qualité de directeur général de Solutions 30 Field Services GmbH. Fort d'une solide expérience dans les télécommunications (Eltel Networks, puis Circet Deutschland), il a "notamment pour mission d’atteindre la taille critique sur un marché à très fort potentiel", indique Solutions 30.

