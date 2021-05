Solutions 30 se : Le rapport financier 2020 de Solutions 30 révèle une diminution de la participation du cofondateur

(BFM Bourse) - Le cofondateur et ex-directeur général de Solutions 30 a franchi à la baisse le seuil de 5% du capital de l'entreprise en novembre dernier, selon le panorama de l'actionnariat présenté par le groupe dans son rapport financier 2020.

Après avoir cédé des actions Solutions 30 pour un montant total proche de 16,8 millions d'euros en novembre 2019 -période où l'entreprise déjà cible d'attaques se préparait à opérer son transfert sur le marché réglementé d'Euronext Paris et à adopter le référentiel comptable IFRS pour apporter plus de visibilité aux investisseurs- le cofondateur Karim Rachedi a de nouveau vendu des titres en novembre 2020, passant sous le seuil de 5% du capital, mentionne le rapport annuel publié dimanche par l'entreprise.

"Monsieur Karim RACHEDI a déclaré en date du 13 novembre 2020 avoir franchi en baisse le seuil de 5% du capital de SOLUTIONS 30. Il reste actionnaire de SOLUTIONS 30 mais sa position n’a pas été communiquée publiquement", mentionne le rapport en page 147. Il est précisé qu'il était par le passé actionnaire au travers d'une holding (une entité baptisée Smart Advice) dissoute au deuxième semestre 2020, puis actionnaire en direct par la suite.

Selon le panorama de l'actionnariat au terme de l'exercice 2020 tel que publié dans ce document, Gianbeppi Fortis (via sa holding GIAS International) demeurait le premier actionnaire avec une participation maintenue à 16,2%, suivi des fonds Comgest (5,5% du capital) et Swedbank Robur Fonder AB (5,3%). Dorval restait actionnaire mais à un niveau non précisé car sous le seuil de 5%. Le flottant s'élevait à 73%.

Contrairement aux cessions de novembre 2019, le franchissement à la baisse du seuil de 5% par le cofondateur n'a pas fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité des marchés financiers, mais à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (et publié sur le site de la Bourse du Luxembourg). Solutions 30 étant une société de droit luxembourgeois, les notifications de franchissement de seuils sont à déclarer à la CSSF (le gendarme luxembourgeois des marchés), a expliqué une porte-parole de la société. En outre, Karim Rachedi ayant démissionné en juillet 2020, il n'était plus membre du directoire au moment de ces transactions, et n'était ainsi pas un initié permanent.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse