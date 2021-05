Solutions 30 se : La suspension de cotation de Solutions 30, une crise de la communication financière

(BFM Bourse) - Le spécialiste de l'installation de la fibre et des compteurs Linky, mis sous pression par l'AMF, va communiquer sur sa situation ce vendredi. Mais quoi qu'il arrive, le cas Solutions 30 va laisser des traces à la Bourse de Paris.

Le suspense va prendre fin pour Solutions 30. La société doit publier ce vendredi dans la journée un communiqué à propos de sa situation. Mais quoi qu'il arrive, cette affaire va laisser des traces. Car l'action du spécialiste de l'installation de la fibre et des compteurs Linky est suspendue de cotation depuis le 10 mai dernier, sans aucune explication. Soit 11 jours sans aucune nouvelle pour les actionnaires ni, la possibilité de vendre ou d'acheter des titres.

Lundi dernier, la société avait indiqué qu'elle communiquerait le 25 mai. Mais l'Autorité des marchés financiers (AMF) a tapé du poing sur la table cette semaine et réclame que la société donne des informations sans plus tarder sur ses comptes audités. Solutions 30 a donc décidé d'avancer sa communication de quelques jours.

Il faut dire que c'est la seule entreprise du SBF 120 à ne pas avoir publié ses comptes audités pour 2020. Alors que ceux-ci auraient dû être dévoilés avant le 30 avril. Le groupe est d'ailleurs dans le viseur du fonds Muddy Waters qui l'accuse de manipulations comptables et d'avoir des liens avec du blanchiment d'argent. Ces accusations du vendeur à découvert, qui mise sur la chute de l'action, sont qualifiées de mensongères par Solutions 30, qui a porté plainte.

Le groupe a également demandé fin 2020 à deux cabinets, Deloitte et Didier Kling, de faire la lumière sur ces allégations. Ces derniers ont bien précisé que leurs travaux d'enquête n'équivalaient pas à un audit. Dans leurs conclusions rendues le 1er avril, les deux cabinets n'ont pas mis au jour de fraude comptable, mais ont souligné "la complexité relative de certaines opérations et le recours à des tiers, appelant à un meilleur contrôle et plus de lisibilité". À la suite de ces investigations, le groupe a tout de même été contraint de retraiter ses comptes 2019.

Le précédent Marionnaud

Cette situation est en tout cas quasiment inédite à la Bourse de Paris. Pour trouver trace d'un précédent de ce genre, il faut remonter à fin 2004. Après 10 jours de suspension de cotation, le distributeur de parfums Marionnaud annonce un grand ménage dans ses comptes. L'action avait ensuite chuté de plus de 37% en cours de séance et de 31% en clôture.

Cette suspension de cotation faite à la demande de Solutions 30 n'est d'ailleurs pas qu'un problème pour les actionnaires. Elle met la pression sur Euronext et l'AMF. Car il n'existe aucune durée maximum de suspension ni aucune obligation de communication lorsqu'une entreprise demande une telle suspension. Il faut savoir qu’en France une société cotée peut à son initiative faire suspendre son cours de Bourse sans fournir de raison ni de date de reprise. Ce qui n'est pas le cas sur d'autres Bourses, comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Selon une récente étude du bureau indépendant d'analyse financière ID MidCaps, il y a eu 112 suspensions de cotation concernant 76 sociétés au cours des 12 derniers mois sur Euronext Paris. Elles concernent pour 69% les marchés réglementés (Euronext) et 31% le marché régulé (Euronext Growth). Dans 73% des cas, il s'agissait d’annoncer une nouvelle positive pour le cours de Bourse (comme une OPA) et dans 27% des cas des mauvaises nouvelles (restructurations, voire liquidations judiciaires). Le bureau d’études note que lorsque la durée de suspension est aussi longue et sans motif communiqué, c’est majoritairement une mauvaise nouvelle.

Jean-Louis Dell'Oro - ©2021 BFM Bourse