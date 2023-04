Soitec : Jefferies relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur Soitec de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 145 à 180 euros, soit un potentiel haussier de 20%.



Dans une note de recherche, le bureau d'études américain recommande aux investisseurs de se projeter au-delà des 12 prochains mois au moment de se pencher sur le dossier du fabricant de matériaux pour semi-conducteurs.



'Maintenant que Soitec a apporté davantage d'informations sur le ralentissement de la demande pour les smartphones et la réduction des stocks, nous pensons qu'une épée de Damoclès importante a disparu', écrit-il dans sa note.



'Nous sommes sceptiques concernant la prévision de l'équipe de direction qui prévoit une reprise de l'activité au second semestre 2024 et nous considérons que des révisions à la hausse des objectifs sont peu probables à court terme', poursuit l'analyste.



'Mais nous pensons que le marché est prêt à regarder au-delà de ces facteurs pour commencer à envisager des catalyseurs à horizon 2025 tels que les technologies de carbure de silicium (SmartSiC) et de substrat POI', conclut Jefferies.



