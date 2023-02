Sodexo : Une série d'avantages sociaux pour les salariés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé mardi le lancement d'un socle minimum commun d'avantages sociaux destinés à ses collaborateurs dans les 53 pays où il opère actuellement.



Le programme, baptisé 'Vita', vise à garantir à tous ses salariés éligibles une base minimale d'avantages, allant du congé parental au congé aidant, en passant par une assurance-vie et une ligne d'assistance.



Le groupe de services aux entreprise s'engage notamment à proposer un minimum de 12 semaines de congés payés pour le premier parent, avec l'ambition d'atteindre 14 semaines dans la plupart des pays.



Il offrira également cinq jours de congés payés pour les proches aidants.



Une assurance-vie doit par ailleurs permettre aux collaborateurs de garantir la sécurité financière de leur famille en cas d'imprévu, avec l'équivalent d'un an du salaire de base de l'employé en cas de décès de ce dernier.



Enfin, une ligne d'assistance, accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept doit permettre aux collaborateurs de bénéficier d'un accompagnement personnel qu'il s'agisse de conseils pratiques ou de soutien psychologique.



Sodexo explique que ce soutien s'inscrit dans la continuité des mesures mises en oeuvre depuis 2015, renforcées notamment depuis l'épidémie de Covid-19.



Le groupe souligne que ces mesures interviennent conformément à la raison d'être de l'entreprise, à savoir 'offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous'.



D'ici la fin 2024, le programme 'Vita' devrait être déployé dans au moins 60% des pays où Sodexo opère.



