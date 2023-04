Sodexo : UBS remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours de 101,50 E à 111 E après l'annonce de résultats en hausse de plus de 30% au 1er semestre.



Sodexo a également annoncé un projet de spin-off et de cotation des services avantages et récompenses courant 2024, pour 'créer deux pure players, bénéficiant tous deux de modèles économiques fortement générateurs de trésorerie'.



' Nous pensons que la scission et le potentiel de rendement du capital offrent un potentiel de hausse supplémentaire pour les actions ' indique UBS.



Fort de ces résultats supérieurs à ses attentes, Sodexo a revu légèrement à la hausse son objectif de croissance interne pour l'exercice 2023, désormais attendue proche de +11%, portée aussi par une contribution des hausses de prix au second semestre.



