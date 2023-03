Sodexo : UBS relève légèrement son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et fixe son objectif de cours à 101,5 E (contre 101 E).



' La poursuite des progrès devrait permettre d'obtenir des résultats rassurants pour le premier semestre de l'année 23 ' indique UBS dans son analyse du jour.



' Nous apportons quelques ajustements aux prévisions liées aux devises mais continuons de voir une forte croissance organique au 2ème trimestre 2023 et relevons légèrement l'objectif de cours à 101,5 EUR ' annonce le bureau d'analyses.



Rappelons que Sodexo maintient ses objectifs pour l'exercice 2023, à savoir une croissance interne attendue entre +8 et +10%, portée par notamment par une répercussion de l'inflation de 4 à 5%, et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

