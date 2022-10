Sodexo : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Sodexo mais revoit à la hausse son objectif de cours, passant de 75 à 85 euros, avec une réduction de son estimation de BPA ajusté pour 2022 de 4%, mais un relèvement de celles pour 2023 et 2024 de 8%/9%.



L'analyste s'attend à une surperformance continue des actions à court terme, 'reflétant le profil défensif ; les prévisions pour l'exercice 2023 ; les titres positifs de CMD et les multiples de valorisation qui restent proches des plus bas historiques'.



Mais quelques inquiétudes structurelles demeurent. 'Certaines ambitions à moyen terme pourraient s'avérer difficiles. La valorisation relative attractive laisse peu de risque de baisse, bien que nous n'ayons pas vu de signes d'amélioration justifiant une réévaluation durable'.



