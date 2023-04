Sodexo : Réalise l'acquisition complète de STH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo Live !, l'activité de Sodexo dédiée au sport, annonce une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa stratégie avec l'acquisition complète à 100% de STH.



STH est un fournisseur mondial de programmes de voyage, d'hospitalités et de billetterie pour les événements sportifs internationaux.



Sodexo devient ainsi l'unique actionnaire du fournisseur mondial de programmes de voyages, d'hospitalité et de billetterie. STH est déjà pleinement consolidé par Sodexo.



'Développer des programmes de voyage et d'hospitalités avec nos clients est un objectif prioritaire pour Sodexo Live!. La qualité des services offerts par STH et le talent de ses équipes renforceront notre position de partenaire stratégique pour nos clients dans l'univers du sport dans les stades comme lors d'événements internationaux majeurs ' a déclaré Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale Monde

de Sodexo Live!.



