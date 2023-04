Sodexo : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Sodexo, avec un objectif de cours relevé de 99 à 113 euros.



L'analyste indique que Sodexo a publié hier avant Bourse des résultats S1 supérieurs aux attentes, notamment sur la croissance organique (13.4% au S1 dont 14.6% au T2) marquée par une accélération séquentielle en BRS (+24.9% au T2 après +23.4% au T1).



Sur l'EBIT, Sodexo a également surpris positivement avec une marge à 5.8%, soit +60 pb (vs consensus 5.6%) mais a maintenu sa guidance FY de 5.5% à taux de change constants, rapporte le bureau d'analyses.



'Sodexo a également annoncé l'approbation à l'unanimité par son Conseil d'Administration d'un projet de spin-off et de cotation de la division BRS en 2024. Nous sommes positivement surpris par le timing de cette décision, que nous attendions ultérieurement', poursuit Oddo.



Dans ce contexte, Oddo confirme sa préférence pour Sodexo au sein de la restauration collective et met en avant son bilan sain ainsi que son important potentiel d'amélioration des activités.



