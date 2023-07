Sodexo : Oddo BHF relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Sodexo, avec un objectif de cours relevé de 113 à 118 euros.



Sodexo a publié vendredi avant Bourse un CA T3 23 en ligne avec les attentes, dont une croissance organique légèrement meilleure qu'attendu (10,5% vs consensus à 9,8%).



Par ailleurs, 'Sodexo s'est montré positif sur les perspectives T4 et le début 2024', rapporte l'analyste.



Néanmoins, le maintien de la guidance 2023 peut paraître décevant et légèrement conservateur compte tenu du relèvement des attentes chez Pluxee (ex-BRS), Sodexo anticipant une croissance supérieure à 20% contre 20% précédemment, estime le bureau d'analyses.



'Nous ajustons de façon marginale nos estimations, pour intégrer la publication des chiffres T3, les récents effets devises et la guidance ajustée sur Pluxee', conclut le broker.



