Sodexo : Nouvelle directrice de la communication

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce la nomination d'Anne Bardot au poste de directrice de la communication. Rattachée à Denis Machuel, directeur général du groupe, elle sera membre du comité exécutif et prendra ses fonctions début avril.



Succédant à Dianne Salt qui repart au Canada, Anne Bardot rejoint Sodexo, 'riche d'une expérience solide, variée et internationale dans les domaines de la communication, de la gestion de la marque, des affaires publiques ainsi que de la stratégie'.



Elle travaillait chez Air Liquide depuis 2010, notamment comme directrice de la communication pendant six ans, puis vice-présidente de la stratégie pour la business unit marchés globaux & technologies ces deux dernières années.



