Sodexo : JPMorgan relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - JPMorgan a relevé lundi son objectif de cours sur Sodexo, qu'il porte de 74 à 93 euros, tout en maintenant son opinion 'neutre' sur la valeur.



Dans une étude au sein de laquelle il fait le point sur les grands acteurs du secteur en attendant leurs prochaines journées d'investisseurs, l'intermédiaire estime qu'il est désormais le 'temps de délivrer' pour le groupe français.



'A court terme, Sodexo devrait profiter à la fois (1) de la présentation de son plan stratégique très attendu, ainsi que de l'annonce de ses objectifs de moyen terme, (2) de bonnes surprises potentielles sur sa croissance organique lors de l'exercice 2022/2023 et (3) d'un mix favorable au niveau des marges, porté par l'activité d'avantages et récompenses', souligne-t-il.



