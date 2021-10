Sodexo : Hausse de 13% du BPA en 2020-21

(CercleFinance.com) - Sodexo publie au titre de son exercice 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 13% à 2,37 euros, et un résultat d'exploitation en progression de 1,6% à 578 millions, soit une marge améliorée de 40 points de base à 3,3% (+60 points de base hors effet de change).



Le chiffre d'affaires annuel a baissé de 9,8% à 17,4 milliards d'euros, dont une décroissance interne de 5,6%, fruit d'une baisse de 21,7% au premier semestre et d'une hausse de 18,1% au second, du fait d'une base de comparaison favorable.



Au titre de l'exercice écoulé, le groupe de services propose un dividende de deux euros, dont 1,20 euro au titre de la politique de distribution, et 0,80 euro à titre très exceptionnel lié au programme de cessions.



Affirmant que la reprise se poursuit au cours de l'exercice 2021-22, Sodexo indique anticiper pour cette période une croissance interne du chiffre d'affaires de 15 à 18%, ainsi qu'une marge d'exploitation proche de 5%, à taux constants.



