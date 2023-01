Sodexo : Sodexo dépasse les attentes au T1, négociations toujours tendues en France

(Reuters) -Sodexo a dépassé vendredi les attentes du marché pour son chiffre d'affaires au premier trimestre, la reprise du travail en présentiel, la réouverture de différents lieux et les hausses de prix ayant dopé son activité.

Le groupe rencontre toutefois toujours des difficultés pour renégocier ses contrats publics en France afin d'augmenter ses tarifs.

"Il y a eu beaucoup d'efforts réalisés mais les discussions sont encore tendues", a expliqué le directeur financier Marc Rolland lors d'une conférence téléphonique. "Certaines mairies ont encore du mal à accepter la renégociation ou la discussion".

A la Bourse de Paris, l'action Sodexo reculait de 3,1% à 87,58 euros à 09h35 GMT.

"Les investisseurs attendaient peut-être un relèvement de l'objectif qui n'est pas venu", observe Michael Field, analyste chez Morningstar, qui souligne aussi la forte progression qu'a connu le titre ces derniers mois.

Sodexo a confirmé vendredi viser pour 2023 une croissance interne attendue entre 8% et 10% et une marge d’exploitation proche de 5,5% à taux constants.

"Le fort démarrage de l'exercice 2023 au premier trimestre était attendu. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'année, l’effet de rattrapage post-Covid va progressivement s’atténuer", indique le groupe.

Au premier trimestre, son chiffre d'affaires s'est établi à 6,33 milliards d'euros, dépassant les 6,17 milliards d'euros attendu par les analystes, selon un consensus établi par Sodexo, tandis que l'activité sur site a dépassé les niveaux de 2019, la croissance interne s'établissant à 11,9%.

"Les Services sur Site continuent de bénéficier de la reprise post-Covid, avec une fréquentation en hausse, dans l’ensemble des géographies, sur le lieu de travail, dans les stades, les centres de congrès et les Universités", a déclaré la PDG Sophie Bellon dans un communiqué, ajoutant que les hausses de prix ont également stimulé la croissance.

Les Services Avantages & Récompenses, qui délivrent aux entreprises des bons d'achat pour leurs employés, a enregistré une croissance interne de 23,4% au cours du trimestre.

Le groupe avait déclaré en novembre qu'il souhaitait accélérer la croissance de son activité de bons d'achat, les entreprises cherchant davantage de moyens de fidéliser leurs employés face aux tensions du marché du travail et à la flexibilité de l'emploi, de plus en plus d'employés travaillant à distance.

