Sodexo : Croissance de 9% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Sodexo affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice 2023 de 6,03 milliards d'euros, en hausse de 9,1%, avec une croissance interne de 10,5% mais des effets de changes et de périmètre légèrement négatifs.



'La montée en puissance post-Covid s'est poursuivie, portée par davantage de retours dans les bureaux et une augmentation de la fréquentation des événements et du panier moyen', explique la PDG Sophie Bellon concernant l'activité sur site.



'La croissance de Pluxee au troisième trimestre est supérieure aux attentes, en raison d'une forte demande sous-jacente, amplifiée par la hausse importante des valeurs faciales et des taux d'intérêt', poursuit-elle au sujet des services avantages et récompenses.



Pour refléter la performance de ses deux grandes activités, Sodexo affine ses objectifs pour l'exercice 2023, anticipant maintenant une croissance interne du chiffre d'affaires proche de 11% et une marge d'exploitation à 5,5%, à taux constants.



