Sodexo : Chute de 60% du résultat net ajusté en 2019-20

(CercleFinance.com) - Sodexo publie un résultat net ajusté en baisse de 60,1% à 306 millions d'euros au titre de son exercice 2019-20, soit 2,10 euros par action, et une marge d'exploitation en retrait de 2,6 points à 2,9% (-2,4 points à taux constants).



A 19,32 milliards d'euros, le chiffre d'affaires annuel du groupe de services s'est contracté de 12% (-11,2% à taux constants), avec une hausse de 3,2% au premier semestre, mais une chute de 27,5% au second.



En raison de la nécessité de protéger le bilan, et par solidarité avec les collaborateurs, le conseil d'administration a décidé de ne pas proposer de dividende pour l'exercice 2019-20 même si le résultat net ajusté est positif.



À ce stade, Sodexo prévoit pour le premier semestre 2020-21, par rapport au second de 2019-20, une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de -20 à -25%, et estime que sa marge d'exploitation serait à nouveau positive, dans une fourchette comprise entre 2 et 2,5%.



