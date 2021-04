Sodexo : La deuxième vague de coronavirus a laminé les bénéfices de Sodexo

(BFM Bourse) - Le numéro 1 mondial de la restauration collective a encore souffert au deuxième semestre de son exercice décalé clos fin février, avec des revenus en repli de plus de 20% et un plongeon de 91% de son bénéfice net. La marge opérationnelle ressort cependant au-dessus des attentes, permettant au titre de limiter son repli.

Plombé par la pandémie et les mesures de restrictions sanitaires qui ont contraint des millions de personnes à rester chez soi, le champion français de la restauration collective a vu son bénéfice net chuter de 91,3% à 33 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2020-2021 bouclé fin février. Sur la période, les revenus du groupe -qui ne bénéficiaient pas d'une base de comparaison favorable (+3,2% au premier semestre 2019-2020) ont également fondu de 26,5% à 8,59 milliards d'euros, selon le communiqué publié jeudi par le groupe.

Comme lors de sa publication trimestrielle de janvier dernier, c'est sur la rentabilité de ses activités que Sodexo surprend positivement le marché. Après avoir revu sa prévision de marge opérationnelle à "au moins" 2,5% pour le premier semestre à l'issue des trois premiers mois de son exercice décalé (contre un objectif précédent compris "entre 2 et 2,5%"), le groupe isséen a en effet fait état d'une marge opérationnelle de 3,1%, nettement supérieure à ses propres attentes.

"Nos initiatives pour renégocier les contrats avec nos clients, maîtriser strictement nos coûts et mettre en œuvre le programme de restructuration GET portent leurs fruits", explique le directeur général du groupe Denis Machuel.

Bond de 20% en Bourse depuis janvier

"Au second semestre, le taux de croissance interne sera très positif", poursuit-il. "La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités", précise le communiqué.

"Cependant, compte tenu des nouvelles vagues de la pandémie, nous n'attendons pas d'augmentation significative du volume de chiffre d’affaires d'un semestre à l’autre", a-t-il nuancé. Sodexo indique ainsi viser une croissance interne de ses revenus pour le second semestre entre 10% et 15%. Des données à comparer à celles du premier semestre 2020 (entre mars et août 2020), où le chiffre d'affaires avait plongé de 27,5% par rapport à 2019 à 7,6 milliards d'euros. Le groupe vise par ailleurs une marge opérationnelle d'environ 3,1% à taux constants pour le second semestre 2021.

En Bourse, le titre Sodexo reflue légèrement en réaction à ces résultats et prévisions semestriels, cédant 0,9% à 81,8 euros peu après 10h. Il enregistre néanmoins toujours près de 20% de hausse depuis le début de l'année sur fond d'enthousiasme vis-à-vis d'une rapide reprise économique, et 30% depuis son exclusion du CAC 40 au profit de Teleperformance fin juin 2020.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse