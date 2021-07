SOCIETE GENERALE : Consolidation sur la Générale

(BFM Bourse) - La semaine dernière, lundi 19 juillet pour être précis, nous vous recommandions en conseil actions la Société Générale, alors proche des 23e, pour viser la résistance des 24.90€.

Depuis, hier précisément, la cible a été ralliée et même légèrement au-delà, mais la résistance fait son effet, et une nouvelle consolidation se met en place, qui pourrait nous ramener à nouveau sur la zone des 22.60/22.80€, proche des plus bas de la semaine dernière.

La recommandation porte ici sur un turbo put de barrière 33 avec un levier limité de 3 qui cote 0.87 actuellement, le 496PS(DE000SF0E3A5).

Les niveaux indiqués sont ceux sur la Société Générale. Sur le produit, on visera les 1.02€, avec un stop à 0.79€

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action SOCIETE GENERALE permet d'identifier une tendance baissière à court terme.

Le support à 22.800 € correspond à un seuil graphique mineur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier sur l'action SOCIETE GENERALE à court terme.

L'équipe de TradingSat.com propose donc aux investisseurs actifs de miser sur ce scénario baissier, en vendant à découvert le titre SOCIETE GENERALE au cours de 24.400 € et en visant un objectif à 22.800 €. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 25.000 €.