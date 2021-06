Societe generale : Deux co-directeurs des activités de marché

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce les nominations de Sylvain Cartier et Alexandre Fleury comme co-directeurs des activités de marché et membres du comité de direction, à partir de ce 22 juin, succédant à Jean-François Grégoire qui poursuivra de nouveaux projets hors du groupe.



Sylvain Cartier et Alexandre Fleury étaient respectivement responsable des activités crédit, taux & change, et responsable des activités actions & dérivés actions, fonctions qu'ils conservent dans le cadre de leur nouveau rôle.



Ils sont rattachés à Slawomir Krupa, directeur général adjoint du groupe, en charge de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs, qui salue 'cette nouvelle organisation managériale de la direction des marchés, plus resserrée'.



