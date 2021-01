Societe generale : Accord de services avec Azqore

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la signature avec Azqore, filiale d'Indosuez Wealth Management, d'un accord relatif à l'exécution des opérations de back-office et d'une grande partie des services informatiques de sa banque privée à l'international.



A travers ce contrat, visant à améliorer la qualité de service et l'expérience utilisateur, seraient concernés les entités Société Générale Private Banking au Luxembourg, à Monaco et en Suisse ainsi que le Groupe Kleinwort Hambros, dont le siège est situé à Londres.



La réalisation de cet accord est soumise à l'approbation des organes et autorités compétents. La migration au sein d'Azqore des opérations et services informatiques concernés se ferait de manière échelonnée sur plusieurs années, à partir de 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.