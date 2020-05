Societe generale : A émis pour 40 millions d'euros d'OFH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce jour que sa filiale Société Générale SFH a émis, le 14 mai, 40 millions d'euros d'obligations sécurisées sous forme de 'security tokens' (obligations de financement de l'habitat) sur une blockchain publique.



'Ces titres, notés Aaa par Moody's et AAA par Fitch, ont été entièrement souscrits par Société Générale et simultanément payés à l'émetteur au moyen d'une forme numérique d'euros émis par la Banque de France sur une blockchain. Cette expérimentation réalisée entièrement sur infrastructure blockchain et conforme aux meilleurs standards de marché démontre la faisabilité d'opérations de règlement-livraison de titres financiers numériques en Monnaie Digitale De Banque Centrale (MDBC) pour les règlements interbancaires', commente le groupe.



