Smcp : Vise 1 milliard d'euros de CA en 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 271,7 ME au troisième trimestre 2021, en baisse de -1,0% en données publiées par rapport à 2019, -3,2% en organique, et en hausse de +8,4% en organique par rapport à 2020.



Le chiffre d'affaires publié par rapport à 2020 est en hausse de +9,4 %, incluant un impact de change positif de +1,0%.



' SMCP est confiant dans sa capacité à atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 2021 et confirme les prévisions à moyen terme présentées lors de sa Journée Investisseurs en octobre 2020 ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel