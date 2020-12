Smcp : Un directeur de la transformation digitale nommé

(CercleFinance.com) - SMCP annonce la nomination d'Olivier Malvezin comme directeur de la transformation digitale et des opérations, 'alors que s'ouvre un nouveau chapitre pour SMCP dans lequel le digital et les opérations joueront un rôle-clé'.



Olivier Malvezin supervisera, au niveau groupe, les équipes chargées du digital, de la logistique, de l'informatique, du demand planning et rejoindra le comité exécutif de SMCP, à compter de ce lundi.



'Sa longue expérience et son expertise en matière de transformation numérique, à travers le Big Data et l'intelligence artificielle, et son excellente connaissance du marché asiatique seront autant d'atouts', commente le directeur général Daniel Lalonde.



