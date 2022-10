Smcp : Un CA record au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) affiche un chiffre d'affaires record de 308 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en progression organique de 9,4% et en croissance publiée de 13,5% par rapport à la même période en 2021.



Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe de marques de luxe accessible enregistre un chiffre d'affaires de 874 millions d'euros, en croissance de 17% à taux de change constants et de 20,5% à taux de change courants.



Fort de la performance enregistrée depuis le début de 2022, SMCP confirme ses prévisions financières pour l'année 2022, 'sous réserve que la situation internationale ne se dégrade pas davantage au dernier trimestre'.



