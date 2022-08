Smcp : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur SMCP avec un objectif de cours inchangé de 11,3 euros.



Le bureau d'analyses met en avant les résultats semestriels supérieurs au consensus, avec notamment des bonnes surprises en France et dans l'EMEA.

Au global, le CA S1 s'élève à 565 ME en hausse de 21.4% en organique, contre 537 ME attendu par Oddo.



Les ventes e-commerce ont fortement progressé à 22% du CA (vs 15% en 2019) et l'EBIT courant a augmenté de 230 pb à 8.0% soit 45 ME grâce à la bonne gestion des SG&A.



Le CA de la France (34% du CA total) atteint 101 ME, en hausse org. de 63.1% au T2 (vs 91 ME, +45%e attendus), soit la plus forte croissance du groupe. La région EMEA (31% du CA) surprend favorablement également avec un CA de 90.3 ME en hausse de 34.3% (contre 78 ME, +15%e attendus).



Dans ce contexte, le groupe réitère ses objectifs pour 2022 à savoir une croissance de CA ' solid double digit ' et une marge d'EBIT ajusté en ligne avec 2021 (9.2% en 2021), rapporte le broker.





