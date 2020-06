Smcp : Obtention d'un PGE de 140 millions d'euros

(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) annonce avoir contracté auprès de 12 banques un emprunt de 140 millions d'euros garanti par l'Etat français (PGE) à hauteur de 90%, avec une maturité d'un an et une option d'extension pouvant aller jusqu'à cinq années additionnelles.



Le groupe s'est engagé à ne pas verser de dividendes au titre des années 2020 et 2021. Par ailleurs, il a obtenu de ses partenaires bancaires une suspension de ses covenants pour l'exercice 2020 et un assouplissement de ses covenants pour l'exercice 2021.



SMCP estime que 'ces nouvelles mesures, conjuguées à son plan d'actions, lui permettront de bénéficier de la flexibilité financière nécessaire pour accompagner, dans les meilleures conditions, la reprise de l'activité'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SMCP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok