Smcp : Nouveau directeur général pour Maje

(CercleFinance.com) - SMCP, la maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, annonce la nomination d'Elina Kousourna au poste de directeur général de Maje, à compter du 17 avril, après plus de trois ans à la tête de la marque Fursac.



Sous son impulsion, et celle de son directeur de la création, Gauthier Borsarello, Fursac a accéléré son développement en France et en Europe, fait évoluer son nom et fait son entrée au calendrier officiel de la Fashion Week en 2022.



Elina Kousourna conservera sa place au comité exécutif du groupe SMCP et continuera d'accompagner les équipes de Fursac jusqu'à l'arrivée prochaine d'une nouvelle direction générale pour la marque.



