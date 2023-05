Smcp : Nouveau directeur général pour Fursac

(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) annonce la nomination de Jérémie Le Febvre au poste de directeur général de son enseigne Fursac, à compter du 15 mai. Il rejoint à ce titre le comité exécutif du groupe de distribution spécialisé dans le luxe accessible.



Jérémie Le Febvre a occupé durant plusieurs années des postes clés dans l'univers de la mode. Avant de rejoindre SMCP, il dirigeait A-Cold-Wall, marque du groupe Tomorrow, entre Londres et Milan, aux côtés de son directeur artistique.



Auparavant, il a accompagné différentes marques et notamment AMI, aux côtés du directeur artistique fondateur et du directeur général. Durant cette expérience, Jérémie Le Febvre a co-piloté une équipe pluridisciplinaire et globale.



