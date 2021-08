Smcp : Nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - SMCP fait part de la démission de Daniel Lalonde, qui a décidé de 'saisir d'autres opportunités professionnelles en dehors du groupe', et de la nomination d'Isabelle Guichot en qualité de directeur général et d'administrateur, à dater de ce jour.



Isabelle Guichot a rejoint le groupe de distribution en septembre 2017 en tant que directeur général de Maje. Daniel Lalonde assurera une période de transition aux côtés d'Isabelle Guichot et quittera le groupe d'ici octobre.



Le conseil d'administration de SMCP a chargé le comité des nominations et des rémunérations de conduire un processus de recrutement, au côté d'Isabelle Guichot et de Judith Milgrom, pour le poste de directeur général de Maje.



