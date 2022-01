Smcp : Mandat à un PSI pour des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - SMCP annonce que son conseil d'administration a décidé, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions, de confier un mandat à un prestataire de services d'investissement (PSI) afin de procéder à des achats d'actions.



Ces rachats pourront être effectués à partir de ce 20 janvier et pour une période allant jusqu'au 25 mars, et porteront sur un nombre maximum de 335.000 actions à un prix qui ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par l'assemblée générale du 17 juin 2021.



L'exploitant des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac précise que les actions ainsi rachetées seront affectées à la couverture du plan d'intéressement long terme des collaborateurs du groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel