Smcp : L'assemblée générale se tiendra bien vendredi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SMCP a annoncé hier soir que le Tribunal de commerce de Paris avait rejeté la requête d'European TopSoho, qui cherchait à ajourner l'assemblée générale convoqué par le groupe de prêt-à-porter.



L'assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra donc vendredi prochain à Paris, comme initialement prévu.



Cette décision de justice intervient dans le cadre de la bataille qui porte actuellement sur l'évolution de l'actionnariat et de la gouvernance du groupe.



L'assemblée du 14 janvier est censée acter le changement de la composition du conseil d'administration du groupe, qui détient les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac.



Les deux résolutions à l'ordre du jour prévoient la révocation de la totalité des membres du conseil représentant European TopSoho/Shandong Ruyi, l'ancien actionnaire de référence, et la nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants.



Ces changements avaient été demandés par GLAS, un 'trustee' qui contrôle désormais 29% du capital de SMCP.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.