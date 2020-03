Smcp : Hausse de 14% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) publie au titre de 2019 un résultat net en hausse de 14,1% à 59,4 millions d'euros, hors pénalités liées au refinancement, et un EBITDA ajusté en hausse de 1,6% à 174,2 millions, soit une marge de 15,4%.



Le groupe de distribution affiche une croissance de 11,3% du chiffre d'affaires à 1.131,9 millions d'euros, en données publiées (+8,7% en organique) avec une croissance organique de 14,2% à l'international et 'une bonne résilience en France dans un marché difficile'.



Compte tenu de la situation liée au Covid-19, SMCP fait part de la mise en oeuvre d'un plan d'actions et d'une trésorerie sécurisée pour affronter la crise, mais attend un chiffre d'affaires du premier trimestre en baisse d'un peu plus de 20% en données publiées.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SMCP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok